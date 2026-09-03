О формах устройства детей-сирот в Псковской области рассказала эксперт

12:54, 03 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области распространены три формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и приёмная семья. Об этом сообщила начальник отдела опеки и попечительства регионального министерства социальной защиты Наталья Поленова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 3 сентября.

По словам Поленовой, при усыновлении ребёнка все правовые отношения с биологическими родителями прекращаются, соответственно, связь с кровными родственниками также утрачивается. При передаче детей на воспитание в семью опекунов, попечителей или приёмных родителей возможно сохранение общения с биологическими родственниками.

Она уточнила, что решение о сохранении контактов принимается с согласия законного представителя, с учётом мнения ребёнка и образа жизни, который ведут родственники. «Всё в интересах ребёнка», – подчеркнула Поленова.