В Бежаницком районе благоустроили детскую игровую площадку

18:52, 29 августа 2023, ПАИ

Детскую игровую площадку в деревне Махново Бежаницкого района привели в порядок по требованию местной прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуратура выявила, что состояние объектов игровой площадки не соответствует нормам законодательства: на металлических конструкциях присутствуют отслоения краски и коррозия, на элементах из дерева – многочисленные дефекты в виде сколов и отщепов. Площадка была непрочной и не имела ударопоглощающего покрытия на всей зоне приземления.

Данные нарушения и стали основанием для того, чтобы прокурор района внёс представление в адрес главы поселения. К настоящему моменту площадку отремонтировали и ввели в эксплуатацию.