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Общество

Проект закона об установлении новой региональной памятной даты разработали в Пскове

Проект закона об установлении новой региональной памятной даты разработали в комитете юстиции Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете. 

Фото: комитет юстиции Псковской области

Вопрос установления региональной памятной даты Псковской области – День памяти погибших при защите Отечества – рассмотрели на очередном заседание общественного совета при комитете юстиции Псковской области. В ходе заседания отмечена важность установления такой даты 9 сентября, в день победоносного отражения псковичами атак войск Стефана Батория.

Планируется, что проект будет рассмотрен на сентябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе заседания члены общественного совета также подняли темы награждения сотрудников архивов наградами Федерального архивного агентства.

 

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