Проект закона об установлении новой региональной памятной даты разработали в Пскове

08:32, 30 августа 2023, ПАИ

Проект закона об установлении новой региональной памятной даты разработали в комитете юстиции Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.

Вопрос установления региональной памятной даты Псковской области – День памяти погибших при защите Отечества – рассмотрели на очередном заседание общественного совета при комитете юстиции Псковской области. В ходе заседания отмечена важность установления такой даты 9 сентября, в день победоносного отражения псковичами атак войск Стефана Батория.

Планируется, что проект будет рассмотрен на сентябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В ходе заседания члены общественного совета также подняли темы награждения сотрудников архивов наградами Федерального архивного агентства.