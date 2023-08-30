Мирон-ветрогон отмечается по народному календарю 30 августа

07:06, 30 августа 2023, ПАИ

По народному календарю отмечается День Мирона-ветрогона сегодня, 30 августа. Об этом пишет calend.ru

В День Мирона часто часто дули сильные ветра. Но о том, будет погода ветренной или безветренной, люди судили заранее – по дню Тихона: «Тихон дует тихо – и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

По народным приметам, с этого дня начинается листопад. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.

На Руси праздник имел еще одно название – Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. На «помочах» сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.