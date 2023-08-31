Внимание! Обращение Михаила Ведерникова к жителям Псковской области
Жителям Псковской области предстоит принять важное решение, которое не только определит стратегию развития региона, но и повлияет на жизнь каждого из нас.
Предыдущие несколько лет показали, что, какими бы ни были вызовы, жители нашей области умеют сплотиться и достигать поставленных целей. Накануне выборов к псковичам обратился кандидат в губернаторы Псковской области Михаил Ведерников.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича. Изготовитель – ООО «Гражданская пресса».
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