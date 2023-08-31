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Политика

В МИД РФ заявили об отсутствии территориальных претензий у России и Китая

В Министерстве иностранных дел России в связи с вопросом о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский заявили об отсутствии у России и Китая взаимных территориальных претензий. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешён», – подчеркнула Мария Захарова.

Она напомнила, что урегулирование этого вопроса ознаменовала ратификация в 2005 году дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на её восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделён между сторонами.

«Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей её протяженности (почти 4 300 км), в том числе в 2008 году – на острове Большой Уссурийский», – отметила Захарова.

Она добавила, что разрешение вопроса линии прохождения границы между Россией и Китаем «стало результатом многолетних усилий обеих сторон, отражением высокого уровня отношений между двумя странами, внесло важный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, является успешным примером разрешения пограничных споров для всех государств мира».

«Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. У сторон имеется разветвлённая структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества, эффективно функционирует совместная комиссия по границе, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы», – подчеркнула дипломат.

В «Интерфаксе» напомнили, что остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур на территории РФ и КНР. Его площадь превышает 250 квадратных километров, из которых 174 – территория России. Остальная часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.

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