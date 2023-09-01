Какие законы вступают в силу в сентябре, рассказали в Госдуме

13:41, 01 сентября 2023, ПАИ

Учащиеся младших классов всей страны будут обеспечены бесплатным горячим питанием, вводятся новые меры поддержки инвалидов, упростится предоставление жилья по договору соцнайма – о том, какие законы вступят в силу с сентября, рассказали в Госдуме РФ.

1 сентября

Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные. Государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Благодаря нововведению эти дни можно будет накапливать и использовать как полноценный отпуск – до 24 дней подряд. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем.

Упрощается предоставление жилья по договору соцнайма. Получать жильё по договору социального найма можно не только по месту жительства заявителя, но и в другом населённом пункте, входящем в состав того же муниципального образования. Это возможно при письменном согласии человека. Закон увеличит число получателей этой меры поддержки.

В России создадут единую информационную систему в строительстве. Система обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ» будет содержать информацию и материалы о развитии территорий, об их застройке, об объектах капитального строительства и другие необходимые сведения.

Вводятся новые меры поддержки инвалидов. В законодательстве закрепили сопровождаемое проживание инвалидов: когда инвалид, неспособный вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, живёт не в интернате, а в домашних условиях, к нему приходит специалист и предоставляет необходимую помощь, в том числе в передвижении и коммуникации, учёбе и труде. Закон поможет людям с ограничениями по здоровью социализироваться.

Информировать о мерах соцподдержки будут в проактивном порядке. Уведомления о выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь, будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах», а если его нет – по почте.

Водители смогут дистанционно проходить медосмотр. Данные специальных устройств будут передаваться в медицинскую организацию. Дистанционно смогут измерять пульс, давление и температуру, выявлять опьянение. Исключения – перевозка организованных групп детей, вождение междугородных автобусов на расстояния более 300 километров и транспортировка опасных грузов.

Повысится качество учебников в колледжах и техникумах. Учреждения среднего профессионального образования будут выбирать учебники и учебные пособия из федерального перечня. Раньше они в отличие от школ могли использовать любые учебники по своему усмотрению.

В школах будут действовать единые основные образовательные программы. К новому учебному году в школах основные общеобразовательные программы должны привести в соответствие с федеральными. Это норма закона, который вводит единые для всей страны основные образовательные программы вместо примерных.

Младшеклассники по всей стране получат бесплатное горячее питание. Все государственные и муниципальные школы в стране должны предоставлять ученикам 1–4-х классов бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. Закон начал действовать с 1 сентября 2020 года, а в этом году должны завершиться все необходимые мероприятия.

Появятся новые требования к арендаторам лесных участков. Арендаторы лесных участков будут обязаны обеспечивать пожарную безопасность и лесовосстановление. В случае невыполнения мероприятий по сохранению лесов договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда.

Для грузовиков на границе вводится электронная очередь. Для пересечения границы России грузовому транспорту, используемому для международных перевозок, потребуется зарезервировать дату. Перечень пограничных пунктов, где это необходимо, определит правительство. Меры позволят избежать очередей в пунктах пропуска.

Сельхозживотных будут маркировать. Начинает действовать закон, определяющий порядок маркировки и учёта сельскохозяйственных животных. Маркирование будут осуществлять их владельцы за свой счёт. Учёт будут производить специалисты в области ветеринарии безвозмездно. Перечень видов животных, к которым это относится, а также сроки учёта определило Правительство РФ. Домашних питомцев эти изменения не касаются.

Вносятся изменения, касающиеся рекламы. Уточняется ответственность за нарушения при распространении интернет-рекламы. В частности, максимальные штрафы за непредоставление информации о рекламе или её распространение без идентификации составят до 700 тысяч рублей.

Усиливается борьба с курением. Правительство РФ сможет утверждать перечень запрещённых вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость. Выпуск продукции с компонентами из этого перечня будет запрещён. Никотинсодержащую продукцию нельзя будет продавать ниже минимальной цены, которую установит Правительство РФ.

Граждане смогут писать обращения в органы власти через «Госуслуги». Направить обращение в госорганы, органы местного самоуправления или должностному лицу можно будет через «Госуслуги».

4 сентября

Иностранцы исключаются из цепочки владения крупными компаниями. Российские бенефициары экономически значимых отечественных организаций смогут через суд напрямую получать дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из недружественных юрисдикций с долей владения не менее 50 %.

12 сентября

ЦБ РФ проконтролирует переход банков на российское ПО. Банк России будет согласовывать кредитным и некредитным организациям план перехода на отечественное программное обеспечение и коммуникационное оборудование, а также контролировать его реализацию.

Границы зелёных поясов отметят в ЕГРН. Сведения о любых изменениях, связанных с лесопарковыми зелёными поясами вокруг городов, должны передаваться в Росреестр в течение пяти рабочих дней для внесения в ЕГРН. Это позволит сделать информацию об этих территориях публичной и обеспечить их дополнительную защиту.