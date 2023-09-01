Псковичка втайне продала автомобиль своего друга

15:52, 01 сентября 2023, ПАИ

Жительница Пскова продала автомобиль своего друга без его ведома. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

В марте 2021 года псковичка под выдуманным предлогом убедила своего друга отдать ей в безвозмездное пользование автомобиль «Шкода Рапид» 2021 года выпуска.

Мужчина не подозревал о преступных намерениях своей подруги, и, доверяя, передал ей свой автомобиль. А она, в свою очередь, обещала вернуть машину по первому же требованию.

Однако псковичка втайне продала транспортное средство, принадлежащее её другу. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении местной жительницы, которая мошенническим путём завладела новым автомобилем, принадлежащим её знакомому, направлено в суд для рассмотрения.