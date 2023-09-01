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Политика

Участок для голосования жителей новых российских регионов работает в Пскове

Экстерриториальный избирательный участок для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей работает в Пскове с 1 по 4 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Фото: ПАИ

«В этом избирательном сезоне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) позволила гражданам из присоединившихся республик голосовать экстерриториально, то есть не находясь на своей территории. Территориальные участки открываются по всей России, и все, кто остался здесь проживать и не может пока вернуться к себе на малую родину, имеют право проголосовать», – отметил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома также подчеркнул, что всё голосование будет проходить по законам РФ. «Это наши новые субъекты, и, естественно, они работают теперь в системе ЦИК», – добавил он.

По словам эксперта, было затрачено много времени на подготовку членов избирательной комиссии, чтобы все процедуры выборного процесса были соблюдены.

«Мы понимаем, что у нас один избирательный участок, а голосующих в области много, поэтому предусмотрено, что у нас будет выездное голосование. Мы будем выезжать к каждому, кто обратится к нам по телефону горячей линии 8-800-222-72-60», – рассказал Игорь Сопов.

После звонка избирательная комиссия зафиксирует обращение и приедет с переносным ящиком для голосования. «Избирателям будет предоставлена возможность посмотреть на информационный плакат, который мы привезём, и бюллетени, которые тоже будут доставляться», – пояснил он.

Напомним, что сегодня в Пскове стартовали выборы для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в Псковской области. Им предстоит выбрать депутатов законодательных органов своих регионов. Экстерриториальный избирательный участок будет работать до 4 сентября включительно: первые три дня – с 8:00 до 20:00, в понедельник – с 8:00 до 15:00.

Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8-800-222-72-60.

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