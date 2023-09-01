Участок для голосования жителей новых российских регионов работает в Пскове

19:48, 01 сентября 2023, ПАИ

Экстерриториальный избирательный участок для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей работает в Пскове с 1 по 4 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«В этом избирательном сезоне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) позволила гражданам из присоединившихся республик голосовать экстерриториально, то есть не находясь на своей территории. Территориальные участки открываются по всей России, и все, кто остался здесь проживать и не может пока вернуться к себе на малую родину, имеют право проголосовать», – отметил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома также подчеркнул, что всё голосование будет проходить по законам РФ. «Это наши новые субъекты, и, естественно, они работают теперь в системе ЦИК», – добавил он.

По словам эксперта, было затрачено много времени на подготовку членов избирательной комиссии, чтобы все процедуры выборного процесса были соблюдены.

«Мы понимаем, что у нас один избирательный участок, а голосующих в области много, поэтому предусмотрено, что у нас будет выездное голосование. Мы будем выезжать к каждому, кто обратится к нам по телефону горячей линии 8-800-222-72-60», – рассказал Игорь Сопов.

После звонка избирательная комиссия зафиксирует обращение и приедет с переносным ящиком для голосования. «Избирателям будет предоставлена возможность посмотреть на информационный плакат, который мы привезём, и бюллетени, которые тоже будут доставляться», – пояснил он.

Напомним, что сегодня в Пскове стартовали выборы для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в Псковской области. Им предстоит выбрать депутатов законодательных органов своих регионов. Экстерриториальный избирательный участок будет работать до 4 сентября включительно: первые три дня – с 8:00 до 20:00, в понедельник – с 8:00 до 15:00.

Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8-800-222-72-60.