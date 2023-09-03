Стали известны результаты турнира по пляжному волейболу в деревне Фотьево

17:26, 03 сентября 2023, ПАИ

Стали известны результаты чемпионата по пляжному волейболу, приуроченному ко Дню деревни Фотьево Великолукского района, который прошёл 2 сентября. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире приняли участие девять команд.

Первое место заняла команда ВЛГАФКа, в составе которой были Виталий Смирнов, Илья Мелещени, Максим Малюгин и Дарина Крюкова. Серебряным призёром стала команда «Друзья», в которую вошли Александр Красовский, Сергей Петров, Сергей Шлюев и Виктория Шемченкова. Замкнула тройку лидеров команда «Транснефть» со следующим составом: Артём Чернышев, Андрей Сбруев, Михаил Нестеров и Екатерина Никандрова.

Отметим, что благодарственными письмами главы Великолукского района за организацию турнира наградили почётных жителей района Геннадия Яковлева, Александра Красовского и Виталия Смирнова.