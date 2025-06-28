Опубликована обновлённая схема локаций марафона «Земля спорта» в Пскове
Опубликована обновлённая схема расположения основных локаций регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта»: он пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в воскресенье, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.
Принять участие в соревнованиях можно при наличии районной прописки. Регистрация будет проходить в день соревнований с 11:00 до 12:30 в административном здании на стадионе «Машиностроитель».
При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях.
Всех жителей Пскова приглашают к участию в различных физкультурных активностях – в джампинге, фиджитал-спорте, настольных играх, армрестлинге, детской анимации, шоу мыльных пузырей, перетягивании каната.
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