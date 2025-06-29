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Спорт

Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове

Турнир по пляжному волейболу, приуроченный к Дню молодёжи, прошёл в Пскове вчера, 28 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов
  • Турнир по пляжному волейболу в честь Дня молодёжи прошёл в Пскове
    Фото: Сергей Иванов

В соревнованиях участвовали 15 команд в смешанном формате.

В результате в категории «Хард» выиграли Андрей Семёнов и Софья Романова, второе место заняли Илья Николаев и Анастасия Кустова, а замкнули тройку лидеров Артём Гарусов и Людмила Егорова. В категории «Лайт» выиграли Кирилл Богоморов и Варвара Веременко.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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