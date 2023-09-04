Заседание Совета парламентского Собрания Белоруссии и России пройдёт сегодня в Пскове

11:03, 04 сентября 2023, ПАИ

В Пскове сегодня состоится заседание Совета парламентского Собрания Белоруссии и России, сообщает пресс-служба Госдумы.

В ходе «правительственного часа» планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты Российской Федерации и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран.

Также депутаты обсудят подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Парламентское Собрание снова проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты ПС СБР встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске.

Этот подход позволяет более эффективно выстроить коммуникации в рамках приграничного сотрудничества России и Беларуси, считает председатель парламентского Собрания союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.