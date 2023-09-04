В интеграции России и Белоруссии набран серьёзный темп – Владимир Андрейченко

12:36, 04 сентября 2023, ПАИ

Серьёзными назвал темпы интеграции России и Республики Беларусь председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко на заседании Парламентского Собрания Союза России и Беларуси, которое проходит в Пскове в понедельник, 4 сентября.

«Мы набрали очень серьёзные темпы в союзной интеграции. Президентами России и Белоруссии, правительствами решаются все вопросы, чтобы санкции не оказывали влияние на работу наших организаций и жизнь граждан. Яркий пример – развитие товарооборота между Союзными государствами», – сказал Андрейченко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Товарооборот за январь-июнь этого года составил 23 млрд долларов и увеличился по сравнению с январем-июнем 2022 года на 3,5 млрд долларов. «Я считаю, что это серьёзные показатели», – отметил политик.

Более того, между Псковской областью и Белоруссией товарооборот составил 200 млн долларов, между Витебской и Псковской областями за первую половину года – 20 млн, рост к уровню прошлого года», – привёл пример Владимир Андрейченко.