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Политика

Ключевые направления развития Союзного государства назвал Андрей Северных

Три главных направления развития сотрудничества России и Белоруссии назвал депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Северных на заседании Совета Парламентского Собрания союза Беларуси и России в Пскове, сегодня, 4 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Депутат отметил, что на сегодняшний день между регионами России и Белоруссии заключено более 450 полномасштабных договоров о взаимодействии. По его словам, форум регионов двух стран является важнейшим практическим инструментом для налаживания связей. Речь идёт о совместных заседаниях, участии в ярмарках, выставках и т. п.

«Кроме того, созданы 11 отделений посольства в регионах. Очень яркая динамика развития двустороннего взаимодействия фиксируется в тех регионах, которые открыли представительство в республике Беларусь. Открытие постоянно действующего представительства регионов в Белоруссии является важным институциональным фактором, ускоряющим интеграционные процессы», – отметил Андрей Северных.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Белоруссия и Россия развиваются в условиях жесточайшего геополитического конфликта в мире. «Глобальное противостояние ведётся сразу по всем направлениям. Важно, что геополитический конфликт несёт антропологический характер. Компромисс невозможен. Нам нужно вместе и до конца пройти этот путь. Серьёзный вклад в этот процесс должно внести парламентское собрание», – подытожил депутат.

По его словам, развитие связей Союзного государства сегодня должно идти по трём направлениям:

  • укрепление общего цивилизованного единого информационного консолидированного пространства;
  • расширение сотрудничества в сфере высшего образования;
  • углубление промышленной кооперации не только для программы импортозамещения, но и для поддержки программы индустриализации.

«Хочу сказать, что у нас имеются серьёзные возможности, прежде всего, в промышленной кооперации», – отметили политик.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском и ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие. Вячеслав Володин и его первый заместитель Владимир Андрейченко высоко оценили стабильность и динамику двустороннего взаимодействия Псковской области и Беларуси.

Напомним, сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Белоруссии и России. Ключевой вопрос повестки – «правительственный час», в ходе которого планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты Российской Федерации и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

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