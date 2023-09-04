Володин и Андрейченко дали оценку сотрудничеству Псковской области и Беларуси

12:04, 04 сентября 2023, ПАИ

Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, его первый заместитель Владимир Андрейченко высоко оценили стабильность и динамику двустороннего взаимодействия Псковской области и Беларуси. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

3–4 сентября руководители находятся с официальным визитом в Псковской области. «Контакт плотный. Совсем недавно в Витебске прошли Дни Псковской области. Очень хороший резонанс они вызвали, люди остались довольны. Нельзя не отметить, что и товарооборот между Псковской и Витебской областями растёт», – сказал Владимир Андрейченко.

Губернатор Михаил Ведерников в свою очередь рассказал, что Псковщина и Витебская область стараются выстраивать не только экономические связи, но и неформальные – через культурный обмен, студенческую мобильность и патриотическое воспитание молодёжи.

«Губернаторы – молодцы!» – констатировал Владимир Андрейченко.

«Да», – подтвердил Вячеслав Володин.

Он также добавил, что заседание Парламентского Собрания проводится в тех регионах, где выстроены конструктивные отношения с Союзной стороной.

«Если брать сложившуюся практику – мы всегда собирались в Москве, Минске. Иногда выезжали в Брест или Санкт-Петербург. Но потом договорились собираться поближе к земле. Были в Витебске, теперь в Пскове. До конца года будем в Смоленске. Когда ты знаешь ситуацию непосредственно в регионе, а это регион ещё и приграничный – становится понятно, как отношения выстраиваются и развиваются», – сказал Вячеслав Володин.

Сегодня в правительстве Псковской области состоится заседание совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ключевой вопрос повестки – «правительственный час», в ходе которого планируется заслушать информацию Министров труда и социальной защиты Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах депутатов – обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Накануне официальные лица посетили село Михайловское – родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, после чего почтили память поэта, возложив цветы к его могиле у стен Святогорского монастыря.

Также Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко посетили Печоры и Псково-Печерский монастырь, которые накануне отпраздновали 550-летний юбилей. Губернатор области Михаил Ведерников и митрополит Тихон рассказали о том, как идёт модернизация инфраструктуры Печор и работа по сохранению объектов культурного наследия.