Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

13:49, 03 сентября 2023, ПАИ

Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД прибыли в Псковскую область с двухдневной рабочей поездкой для участия в расширенном заседании совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Завтра, 4 сентября, состоится заседание совета. Ключевой вопрос повестки – правительственный час, в ходе которого планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты Российской Федерации и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах обсудение подготовки проекта бюджета Союзного государства на будущий год.

Отметим, что заседание Парламентского Собрания снова проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты ПС СБР встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Такой подход позволяет более эффективно выстроить коммуникацию в рамках приграничного сотрудничества РФ и Белоруссии, считает Вячеслав Володин.

В составе делегации Государственной Думы – первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности ГД Виктор Пинский, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров, член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.

Отметим, что гостей встретили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Глава региона также выступит на заседании совета с докладом 4 сентября.