Программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией предложил запустить Михаил Ведерников

13:13, 04 сентября 2023, ПАИ

Программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией предложил запустить губернатор региона Михаил Ведерников на заседании Парламентского Собрания Союза России и Беларуси, которое проходит в Пскове в понедельник, 4 сентября.

«Для нас Белоруссия – один из ключевых внешних партнёров. Отношения развиваются динамично: мы решаем вопросы транспортного сообщения. В частности, открылось авиасообщение между Псковом и Минском, курсирует автобус. Однако вся нагрузка в этой сфере легла на региональный бюджет, поэтому мы бы хотели, чтобы Минтранс рассмотрело возможность субсидировать транспортное сообщение между регионом и Белоруссией», – отметил губернатор, передаёт корреспондент ПАИ.

Предложение Михаила Ведерникова о создании программы приграничного сотрудничества поддержал председатель Палаты представителей Национального собрания Белорусии Владимир Андрейченко.

По его словам, концепцию развития приграничного и межрегионального сотрудничества можно было бы изложить в документе по реализации договора о союзном государстве на 2024–2026 годы.