Зарезавший сожительницу пскович предстанет перед судом

16:06, 04 сентября 2023, ПАИ

Зарезавший сожительницу пскович предстанет перед судом. Как сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Псковского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 26 июня во время застолья между обвиняемым и его 69-летней сожительницей произошла ссора. Мужчина ударил женщину ножом в голень. В результате острой кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ранее пскович неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.