Мать, утопившая 10-месячную дочь, покончила с собой в ярославском СИЗО

17:52, 04 сентября 2023, ПАИ

35-летняя женщина, которая в июле утопила свою 10-месячную дочь под Толбухинским мостом в Ярославле, совершила суицид в СИЗО. Эту информацию подтвердили правоохранители. Известно, что происшествие случилось на прошлой неделе. Женщину после попытки самоубийства доставили в Соловьевскую больницу, но врачи не смогли ее спасти, сообщает 76.ru.

Рентгенолог одной из ярославских больниц, мать троих детей из Ярославля утопила свою маленькую дочь 13 июля. У нее остались старшие дети — 7 и 13 лет. Сейчас они живут с отцом. По словам 7-летнего сына женщины, они пошли вместе с матерью и младшей сестрой гулять к реке. В какой-то момент женщина с дочкой на руках ушла в сторону кустов и пропала. Ребенок сначала обратился за помощью к работникам местного шиномонтажа, а потом позвал отца. По предварительным данным, причиной преступления могло стать помутнение сознания многодетной матери. Якобы женщине померещилось, что ее детям грозит опасность.

«Ей показалось, что ее детей хотят убить. Она решила, что лучше сама. Утопила дочку 10 месяцев, а 7-летний ребенок убежал», — рассказал источник.

Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Ее заключили под стражу.