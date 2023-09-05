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Политика

Александр Котов назвал особенность губернаторских выборов в Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что на губернаторских выборах некоторые кандидаты хотели бы проголосовать за Михаила Ведерникова, но вынуждены зарабатывать хоть какой-то процент для своих партий. Об этом он сказал на форуме секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 5 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Александр Котов также сказал, что нынешние выборы «приходится проводить в непростые времена». Он отметил, что за минувшие пять лет многое изменилось. В частности, губернаторы получили больше возможностей для манёвра. «Но за каждый самостоятельный шаг им приходится держать отчёт перед президентом, и права на ошибку никто не имеет», – добавил председатель Собрания депутатов.

«При всём при этом хочу обратить внимание, что для Псковской области это был вовсе не депрессивный период. Это было время развития и новых возможностей, которые наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников использовал на 100 %. Пять лет назад мы выбирали молодого, амбициозного руководителя, которого наделил временными полномочиями губернатора наш президент Владимир Путин. Сейчас перед нами опытный, матёрый политик, которому в регионе нет равных, который за шесть лет стал по-настоящему своим и для так называемых региональных элит, и для бизнеса, и для общественников, и для жителей Псковской области», – сказал Александр Котов.

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