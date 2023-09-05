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Происшествия

Проигравший в спарринге пскович бросил в знакомого крышкой от казана

Проигравший в спарринге пскович бросил в знакомого крышкой от казана. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Фото: ПАИ

В ходе дознания установили, что в июле 2023 года псковича пригласили на день рождения, где он, выпив достаточно спиртного, решил побороться со своим знакомым на руках. После неудачного спарринга мужчина попросил своего оппонента принести ему стакан воды, однако тот отказал. Мужчину это сильно оскорбило, поскольку ничего плохого он не сделал и даже угощал знакомых пловом, который сам же и приготовил.

Между мужчинами возник спор, в ходе которого злоумышленник взял крышку от казана и бросил потерпевшему прямо в голову. В результате мужчина получил рану на лбу, которая повлекла лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ направлено в мировой суд для рассмотрения. Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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