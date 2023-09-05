Кто может стать ревизором, рассказал Дмитрий Губин

18:10, 05 сентября 2023, ПАИ

Контролёр-ревизор должен быть высококвалифицированным специалистом «широкого профиля», который должен являться одновременно бухгалтером, экономистом, юристом, специалистом по закупкам, строителем, рассказал руководитель управления федерального казначейства по Псковской области Дмитрий Губин в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой 100-летию контрольно-ревизионных органов Минфина РФ.

«Работа ревизора одновременно сложная и интересная. Ревизором может быть специалист с экономическим, бухгалтерским, юридическим и даже строительным образованием. К профессиональным качествам контролёров-ревизоров всегда предъявлялись высокие требования», – рассказал Дмитрий Губин.

Он также отметил, что контролёр-ревизор должен уметь быстро ориентироваться в изменениях законодательства, в кратчайшие сроки изучить необходимые для проведения контрольных мероприятий нормативные правовые акты, в том числе ведомственные, – в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, пенсионного обеспечения, правоохранительной деятельности, силовых ведомств и прочих, а также проанализировать значительный объём информации, соглашений, договоров, учётных и отчётных регистров, первичных документов, зачастую за несколько лет деятельности объекта контроля.

По итогам проверки ревизор составляет акт, который можно сравнить по объёму и содержанию с курсовой или дипломной работой.

«Ревизор должен уметь не только выявить нарушение, но и грамотно, аргументированно, лаконично изложить результаты проверки в акте, чтобы исключить возможность дальнейшего обжалования выводов и процессуальных документов, вынесенных в адрес объекта контроля», –подчеркнул руководитель регионального казначейства и добавил, что тех, кто хочет постоянно развиваться и чувствует, что его знания и опыт позволят справиться со сложной и интересной работой, казначейство приглашает в контролёры-ревизоры.