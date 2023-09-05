Мочалку решили вязать в Псковском молодёжном центре

17:44, 05 сентября 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей города в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в бесплатном мастер-классе по изготовлению эко-мочалок из джута, посвящённом Международному дню вязания крючком. Мероприятие состоится 11 сентября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в Центре.

Участники смогут самостоятельно связать мочалку и забрать её с собой. Все необходимые материалы для создания изделия предоставляют организаторы.

Мастер-класс будет проходить по адресу улица Максима Горького, 15. Количество мест ограничено. Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.