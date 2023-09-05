Мочалку решили вязать в Псковском молодёжном центре
Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей города в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в бесплатном мастер-классе по изготовлению эко-мочалок из джута, посвящённом Международному дню вязания крючком. Мероприятие состоится 11 сентября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в Центре.
Участники смогут самостоятельно связать мочалку и забрать её с собой. Все необходимые материалы для создания изделия предоставляют организаторы.
Мастер-класс будет проходить по адресу улица Максима Горького, 15. Количество мест ограничено. Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.
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