Роман Карманов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

21:04, 05 сентября 2023, ПАИ

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: