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Роман Карманов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Роман Карманов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • с момента основания Президентского фонда культурных инициатив прошло два года;
  • на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступает порядка 10-12 тысяч заявок;
  • 20 млрд рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив на поддержку творческих команд за два года;
  • более шести тысяч проектов – получателей грантов Президентского фонда культурных инициатив реализуется по всей России;
  • в рамках Президентского фонда культурных инициатив работает креативно-образовательный центр. «Мы также заинтересованы в том, чтобы было больше качественных проектов. Чем чаще люди участвуют, тем больше они растут над собой»;
  • креативный центр проводит эфиры, мастер-классы, различные программы и подкасты. «Я тоже работаю как ведущий, в том числе своей программы»;
  • на грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив не хватает детских проектов и проектов, связанных с модой, современной музыкой, дизайном, в том числе промышленным, а также гастрономических проектов;
  • медийная часть очень важна на любом уровне. Грантополучателям важно помнить, что для освещения их проектов необходимо создать информационные поводы;
  • от Пскова у Романа Карманова только хорошие впечатления. «Приезжаешь – чисто, красота вокруг. <...> Я сюда примчался на машине из Санкт-Петербурга, поэтому успел ознакомиться и с дорогами. Дороги в области прекрасные».

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