Роман Карманов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- с момента основания Президентского фонда культурных инициатив прошло два года;
- на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступает порядка 10-12 тысяч заявок;
- 20 млрд рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив на поддержку творческих команд за два года;
- более шести тысяч проектов – получателей грантов Президентского фонда культурных инициатив реализуется по всей России;
- в рамках Президентского фонда культурных инициатив работает креативно-образовательный центр. «Мы также заинтересованы в том, чтобы было больше качественных проектов. Чем чаще люди участвуют, тем больше они растут над собой»;
- креативный центр проводит эфиры, мастер-классы, различные программы и подкасты. «Я тоже работаю как ведущий, в том числе своей программы»;
- на грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив не хватает детских проектов и проектов, связанных с модой, современной музыкой, дизайном, в том числе промышленным, а также гастрономических проектов;
- медийная часть очень важна на любом уровне. Грантополучателям важно помнить, что для освещения их проектов необходимо создать информационные поводы;
- от Пскова у Романа Карманова только хорошие впечатления. «Приезжаешь – чисто, красота вокруг. <...> Я сюда примчался на машине из Санкт-Петербурга, поэтому успел ознакомиться и с дорогами. Дороги в области прекрасные».
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