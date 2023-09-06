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Экономика

Псковская область вошла в топ-10 регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

Псковская область вошла в топ-10 регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Рейтинг составил Российский экспортный центр (РЭЦ) по итогам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за 8 месяцев 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Экспортный рейтинг является целевым показателем нацпроекта и позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.

«Создание регионами-лидерами у себя условий, необходимых для развития экспорта, за счет внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, позволило им в непростых условиях не только сохранить уровень экспорта, но и обеспечить его реальный рост. Российский экспортный центр находится в контакте с регионами буквально 24/7, консультируя по вопросам развития экспорта и получая ценную обратную связь от предпринимателей со всей России. Такое плотное взаимодействие позволяет нам создавать в каждом регионе по-настоящему эффективную систему поддержки экспортно ориентированного бизнеса», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Отметим, в десятку регионов-лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта также вошли Алтайский край, Омская область, Владимирская область, Республика Марий Эл, Новгородская область, Волгоградская область, Севастополь, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика.

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