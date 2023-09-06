Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

19:04, 06 сентября 2023, ПАИ

Генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: