Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- кондукторы останутся в автобусах Пскова. «В прошлом году был пилотный проект бескондукторной оплаты, но 30 % пассажиров всё равно продолжают оплачивать проезд наличными. Поэтому пока мы не готовы идти по пути отказа от услуг кондукторов. Есть риск того, что при новой системе будет больше зайцев»;
- в псковских автобусах имеются тревожные кнопки, которыми время от времени приходится пользоваться, чтобы привлечь безбилетников к ответственности;
- двери компании открыты для новых сотрудников. Предприятие готово принять новых работников, обучить их за свой счёт. Требуются водители категорий D и DE;
- четыре женщины начали работать водителями автобусов в «Псковпассажиравтотрансе»;
- на брендированных зелёных автобусах в Пскове исчезла наружная реклама. «Зелёные автобусы мы снаружи не трогаем, так как это облик города. На этих автобусах не размещается реклама. На автобусах других цветов рекламу вешают»;
- «Количество пассажиров в целом не меняется, ежегодно мы перевозим более миллиарда пассажиров. Считаем их по транзакциям»;
- культура вождения псковских водителей улучшилась, уверен Юрий Михайлов. «Культура вождения стала лучше. И нововведения в ПДД идут на пользу».
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