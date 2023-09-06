Четыре женщины начали работать водителями в «Псковпассажиравтотрансе»

16:05, 06 сентября 2023, ПАИ

Четыре женщины начали работать водителями автобусов в «Псковпассажиравтотрансе». Об этом в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил гендиректор предприятия Юрий Михайлов.

Он рассказал, что на работу в компанию принимают и женщин, и мужчин. «Работа нелёгкая и насколько она женская, мне сложно судить. Главное, чтобы было желание», – подчеркнул Юрий Михайлов и пояснил, что сейчас женщины работают в районах.

Директор «Псковпассажиравтотранса» также заявил, что сейчас они испытывают нехватку водителей и кондукторов: причём как в Пскове, так и в районах. Он подчеркнул, что сейчас двери компании открыты для новых сотрудников. Также Юрий Михайлов рассказал, как в Пскове прошёл пилотный проект по бескондукторной оплате, и ответил на вопрос, останутся ли в городском транспорте кондукторы.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.