Более миллиарда пассажиров ежегодно перевозят автобусы «Псковпассажиравтотранса»

16:57, 06 сентября 2023, ПАИ

Более миллиарда пассажиров перевозят автобусы «Псковпассажиравтотранса» ежегодно. Об этом в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил гендиректор предприятия Юрий Михайлов.

«Количество пассажиров не меняется, а количество поездок – миллиард», – отметил Юрий Михайлов. Гость студии уточнил, что расчёты произвели исходя из количества оплаченных билетов.

Ранее сообщалось, что четыре женщины начали работать водителями в «Псковпассажиравтотрансе».

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.