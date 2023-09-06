Культура вождения псковских водителей улучшилась – эксперт

17:30, 06 сентября 2023, ПАИ

Культура вождения в Пскове улучшилась. Таким мнением поделился гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, водители общественного транспорта не жалуются на псковичей: бывают частные случаи, но они единичны. «Культура вождения стала лучше. И нововведения в ПДД идут на пользу», – отметил Юрий Михайлов.

Также специалист отметил, что пассажиропоток в городе остаётся на прежнем уровне. По его мнению, это связано с тем, что всё больше псковичей приобретают личные автомобили.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.