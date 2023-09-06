Нехватку водителей испытывает общественный транспорт в Пскове и районах

15:24, 06 сентября 2023, ПАИ

Нехватку водителей испытывает общественный транспорт в Пскове и районах. Об этом в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.

«Водителей и кондукторов самый дефицит. Не хватает как в головном предприятии в Пскове, так и в районах», – уточнил Юрий Михайлов.

По его словам, средний возраст этих сотрудников на предприятии – 50-60 лет.

«Поэтому мы готовы принять новых сотрудников, обучить их за счёт предприятия. Категории D и DE. Приходите, зарплату обсудим на месте, – обратился Юрий Михайлов к псковичам. – Мы сейчас в этом вопросе активно сотрудничаем с колледжами, обращаемся также к главам районов, чтобы они тоже проводили работу по привлечению работников».

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.