Кондукторы останутся в автобусах Пскова

15:09, 06 сентября 2023, ПАИ

Кондукторы останутся в автобусах Пскова, заявил гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В прошлом году был пилотный проект по бескондукторной оплате, но 30 % пассажиров всё равно продолжают оплачивать проезд наличными. Поэтому пока мы не готовы идти по пути отказа от услуг кондукторов. Есть риск того, что при новой системе будет больше «зайцев», – пояснил Юрий Михайлов.

Он также добавил, что в псковских автобусах имеются тревожные кнопки, которыми время от времени приходится пользоваться, чтобы привлечь безбилетников к ответственности.

Напомним, что 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта направят в Псковскую область при поддержке Правительства РФ в этом году. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.

Отметим, что 31 августа в медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым по поводу обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Об итогах брифинга можно прочитать здесь.