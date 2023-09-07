Началась 14-я сессия Псковской гордумы

10:17, 07 сентября 2023, ПАИ

Очередная, 14-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 7 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На сессии присутствует 21 депутат. В проект повестки включили 15 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета Пскова за I полугодие 2023 года, об установке двух мемориальных досок, о присвоении наименований улице и скверу, расположенным в Пскове.

Кроме того, депутаты рассмотрят ряд вопросов о внесении изменений в ранее принятые решения Псковской городской Думы.