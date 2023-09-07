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Происшествия

Лжемассажисты обманули доверчивого жителя Великих Лук

Великолучанин стал жертвой мошенников, надеясь получить услуги массажа, сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: ПАИ

49-летний житель Великих Лук нашёл в интернете сайт с услугами массажа с расширенными функциями. Он позвонил по указанному на сайте номеру, где ему продиктовали данные для произведения оплаты. Мужчина перевёл четыре тысячи рублей.

Однако через несколько минут ему перезвонили и сообщили, что для получения желаемых услуг ему необходимо оплатить страховку в размере 12 тысяч рублей. После этого он понял, что его обманули, прекратил общение. В четверг, 7 сентября, он обратился в полицию.

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