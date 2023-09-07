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Политика

Представители оппозиции ухудшили свои позиции в августовском медиарейтинге Псковской области

Представители оппозиции ухудшили свои позиции по итогам августовского регионального медиарейтинга топ-30 политиков, чиновников и общественников Псковской области. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

«В минусах» по итогам августа оказались первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Пётр Алексеенко (26-е место, -22 пункта), председатель областного отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов (19-е место, -9 пунктов) и координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков (14-е место, -8 пунктов).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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