Михаил Иванов объяснил причины проведения сессии гордумы в необычные сроки

16:45, 07 сентября 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, подводя итоги очередной, 14-й сессии гордумы заметил, что одним из основных вопросов повестки стал вопрос о бюджете Пскова на текущий год, а также на последующие 2024–2025 годы.

«Надо было внести в бюджет изменения, ведь до конца года остаётся не так много, а надо претворить в жизнь планы, намеченные главой города и депутатами Псковской городской Думы», – сказал Михаил Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ. Он также напомнил, что на сессии рассмотрели вопросы, связанные с увековечиванием памяти «наших замечательных земляков Александра Агина и Александра Яхонтова, в честь которых будут установлены мемориальные доски».

Именем лекаря крейсера «Варяг», заслуженного врача РСФСР, участника Великой Отечественной войны Михаила Банщикова назовут улицу, которая будет продлена от улицы Алёхина.

Зампредседателя Псковской гордумы добавил, что депутаты рассмотрели и некоторые технические вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время, поэтому сессия была проведена не в обычные сроки в конце месяца, а в его начале.

Добавим, что депутаты Псковской городской Думы соберутся ещё раз в сентябре на очередной сессии в 20-х числах.