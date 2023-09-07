Две новые мемориальные доски установят в Пскове

10:43, 07 сентября 2023, ПАИ

Две новые мемориальные доски установят в Пскове. Такое решение приняли депутаты в ходе очередной, 14-й сессии гордумы сегодня, 7 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На фасаде дома № 4 на улице Георгиевской (усадьба Беклешова) установят памятную доску в честь русского художника-графика Александра Агина, иллюстратора романа «Мёртвые души», а также произведений Лермонтова, Жуковского, Тургенева, автора эскизов пьедестала памятника Крылову в Москве. Будущий художник учился в Псковской мужской губернской гимназии с 1927 по 1834 год, которая располагалась в этом здании.

Также на фасаде этого здания установят мемориальную доску русскому поэту, переводчику, мемуаристу, директору Псковской губернской гимназии Александру Яхонтову, вошедшему в историю образования в качестве одного из первых русских просветителей, благодаря которым на воспитание детей стали смотреть как на серьёзную педагогическую работу.

Отметим, что с ходатайством об увековечивании памяти псковичей выступило Псковское региональное отделение краеведов России.