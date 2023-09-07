В Пскове появились улица Михаила Банщикова и сквер Дружбы

12:06, 07 сентября 2023, ПАИ

В Пскове появились улица Михаила Банщикова и сквер Дружбы. Такое решение на сессии Псковской городской Думы 7 сентября приняли депутаты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Михаил Банщиков - уроженец Пскова, младший лекарь крейсера «Варяг», заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны, трудившийся в Ленинграде во время блокады. Сейчас улица, о которой шла речь, только проектируется. Также депутаты поддержали предложение назвать зеленую зону возле дома №20 на улице Рокоссовского сквером Дружбы.

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие этого года. В целом плановые назначения по доходам бюджета увеличились почти на 650 млн рублей. При этом доходы бюджета были исполнены на 40,6% от запланированных годовых назначений и составили порядка 3 млрд рублей. В общем объеме доходов налоговые доходы составили 29,9%, неналоговые - 2,8%, безвозмездные поступления - 67,3%.

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