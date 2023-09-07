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В Пскове появились улица Михаила Банщикова и сквер Дружбы

В Пскове появились улица Михаила Банщикова и сквер Дружбы. Такое решение на сессии Псковской городской Думы 7 сентября приняли депутаты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото пресс-службы Псковской городской Думы

Михаил Банщиков - уроженец Пскова, младший лекарь крейсера «Варяг», заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной войны, трудившийся в Ленинграде во время блокады. Сейчас улица, о которой шла речь, только проектируется. Также депутаты поддержали предложение назвать зеленую зону возле дома №20 на улице Рокоссовского сквером Дружбы.

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие этого года. В целом плановые назначения по доходам бюджета увеличились почти на 650 млн рублей. При этом доходы бюджета были исполнены на 40,6% от запланированных годовых назначений и составили порядка 3 млрд рублей. В общем объеме доходов налоговые доходы составили 29,9%, неналоговые - 2,8%, безвозмездные поступления - 67,3%.

Временное проживание в комнатах бывших общежитий, принадлежащих муниципалитету, разрешат на условиях коммерческого найма новым категориям граждан. Это участники специальной военной операции, граждане, выехавшие из зоны СВО, дети-сироты (до тех пор, пока не получат положенную им по закону квартиру на условиях социального найма), а также иногородние граждане, приехавшие в Псков для медобследования или лечения.

На фасаде дома №4 на улице Георгиевской решено установить мемориальную доску русскому графику, художнику, основоположнику российской жанровой иллюстрации Александру Агину. Аналогичным образом по этому же адресу увековечат память русского поэта, директора Псковской губернской гимназии Александра Яхонтова.

Также на сессии признаны утратившими силу положение об управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова и правила пользования системами ливневой канализации в Пскове. Кроме того, приняты изменения в положение об оплате труда муниципальных служащих.

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