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Общество

Экскурсию в пожарно-спасательную часть провели для юных псковичей

Экскурсию в 1-ую пожарно-спасательную часть провели для учеников второго класса МБОУ ЦО ППК школы № 25 сегодня, 7 сентября. Детям не только рассказали о важности профессии пожарного, но и напомнили об основных правилах безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Экскурсия в пожарно-спасательную часть
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Экскурсия в пожарно-спасательную часть
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Экскурсия в пожарно-спасательную часть
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Экскурсия в пожарно-спасательную часть
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Экскурсия в пожарно-спасательную часть
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Экскурсия в пожарно-спасательную часть
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Школьникам рассказали, какие задачи выполняет личный состав, как во время нахождения в части, так и по прибытии на место возгорания. Им также показали пожарные машины, ознакомили с их предназначением и комплектацией, а также рассказали о спецсредствах, используемых при тушении пожара. Затем юные гости смогли примерить пожарную форму.

В ГУ МЧС добавили, что такие встречи способствуют популяризации профессии пожарного и спасателя в глазах подрастающего поколения.

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