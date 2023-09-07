Названы персоны, существенно улучшившие свои позиции в августовском медиарейтинге Псковской области
Несколько персон существенно улучшили свои позиции в августовском региональном медиарейтинге топ-30 политиков, чиновников и общественников Псковской области. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
В частности, свои позиции в топ-30 по сравнению с июлем улучшили глава администрации Великих Лук Андрей Беляев (6-е место, +14 позиций), гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова (7-е место, +12 позиций) и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева (5-е место, +11 позиций).
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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