20 псковичей пройдут отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

21:44, 07 сентября 2023, ПАИ

20 победителей псковского регионального чемпионата «Абилимпикс» представят регион на отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс-2023». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Соревнования пройдут с 18 по 30 сентября в очно-дистанционном формате.

Семь школьников, 12 студентов и один специалист представят Псковскую область в 14 компетенциях: «Администрирование баз данных», «Бисероплетение», «Кирпичная кладка», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Мебельщик», «Обработка текста», «Поварское дело», «Портной», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Швея».

Соревновательные площадки готовят девять образовательных организаций региона: Псковский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Островский многопрофильный колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Порховская школа-интернат и Псковский государственный университет.

Регламент проведения отборочного этапа и конкурсные задания размещены на официальном сайте «Абилимпикс».