Осенний кубок по мини-футболу пройдёт в Псковском районе
Осенний кубок по мини-футболу пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Любительская футбольная лига города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
Матчи пройдут в течение сентября и октября по выходным дням.
Формат турнира подразумевает групповую и плей-офф стадии. Формат групп и порядок выхода в плей-офф будут определены в зависимости от количества поданных заявок.
Стартовый взнос на соревнования также будет сформирован в зависимости от количества участников.
Из дополнительных условий можно отметить наличие наград лучших игроков матча, съёмку всех матчей и их обзоры, использование системы для пересмотра судейских решений во время матча по просьбе одной из команд, награждение лучших игроков в различных номинациях и фоторепортаж финального дня соревнований.
Регистрация команд закончится 17 сентября.
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