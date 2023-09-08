Осенний кубок по мини-футболу пройдёт в Псковском районе

10:19, 08 сентября 2023, ПАИ

Осенний кубок по мини-футболу пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Любительская футбольная лига города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Матчи пройдут в течение сентября и октября по выходным дням.

Формат турнира подразумевает групповую и плей-офф стадии. Формат групп и порядок выхода в плей-офф будут определены в зависимости от количества поданных заявок.

Стартовый взнос на соревнования также будет сформирован в зависимости от количества участников.

Из дополнительных условий можно отметить наличие наград лучших игроков матча, съёмку всех матчей и их обзоры, использование системы для пересмотра судейских решений во время матча по просьбе одной из команд, награждение лучших игроков в различных номинациях и фоторепортаж финального дня соревнований.

Регистрация команд закончится 17 сентября.

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