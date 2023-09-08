Переезд закончился для ранее судимого псковича условным сроком

15:07, 08 сентября 2023, ПАИ

35-летний пскович получил условный срок за смену места жительства при административном надзоре. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Ранее судимый мужчина, за которым был установлен административный надзор, оставил место жительства из-за ссоры с сожительницей. При этом он не сообщил о новом месте жительства правоохранительным органам.

Подсудимый полностью признал себя виновным и согласился с предъявленным обвинением. Ему назначили наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.