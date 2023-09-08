Замглавы Минобрнауки наградил ПсковГУ за успехи в области финансового менеджмента

18:21, 08 сентября 2023, ПАИ

Заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук наградил ПсковГУ в числе вузов, показавших успехи в области финансового менеджмента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Псковский государственный университет награждён за успехи в области финансового менеджмента. Церемония вручения была проведена на площадке Всероссийского форума руководителей финансово-экономического блока организаций высшего образования.

Всего награду получили представители более 30 вузов, активно ведущих экономическую деятельность. «Сейчас крайне важно сформировать финансово-экономическую политику устойчивого развития вузов. Финансы – это основа: не будет хорошего финансового управления – ни о какой стратегии и достижениях университета речь идти не будет. От того, насколько хорошо работают эти службы, во многим зависят успехи вуза», – отметил замглавы Минобрнауки России.

Наряду с ПсковГУ лидерами по качеству финансового менеджмента за пять лет стали Чувашский государственный университет имени Ульянова и Тамбовский государственный университет имени Державина.

При выборе победителей учитывались результаты эффективной деятельности, внедрения лучших практик и подходов, а также активное участие в ряде ключевых проектов Министерства науки и высшего образования России.