Псковский школьник порвал однокласснику селезёнку ударом в живот

18:24, 08 сентября 2023, ПАИ

Псковский школьник в ходе конфликта порвал однокласснику селезёнку ударом в живот. Об этом сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на канал «РЕН ТВ».

Инцидент произошёл в кабинете русского языка и литературы в одной из школ региона 7 сентября. 14-летний семиклассник сильно ударил своего одноклассника в живот, после чего пострадавший мальчик сразу же согнулся. В этот момент стало понятно, что травма оказалась серьёзной.

В образовательное учреждение экстренно вызвали бригаду скорой помощи.

Школьника доставили в Псковскую областную клиническую больницу. В ходе осмотра медики диагностировали у подростка разрыв селезёнки.