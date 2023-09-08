Псковский школьник порвал однокласснику селезёнку ударом в живот
Псковский школьник в ходе конфликта порвал однокласснику селезёнку ударом в живот. Об этом сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на канал «РЕН ТВ».
Инцидент произошёл в кабинете русского языка и литературы в одной из школ региона 7 сентября. 14-летний семиклассник сильно ударил своего одноклассника в живот, после чего пострадавший мальчик сразу же согнулся. В этот момент стало понятно, что травма оказалась серьёзной.
В образовательное учреждение экстренно вызвали бригаду скорой помощи.
Школьника доставили в Псковскую областную клиническую больницу. В ходе осмотра медики диагностировали у подростка разрыв селезёнки.
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