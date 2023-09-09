Игорь Дитрих проголосовал на выборах губернатора Псковской области

14:04, 09 сентября 2023, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих проголосовал на выборах губернатора Псковской области и главы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Нас с детства воспитывали, что мы должны выражать своё мнение, свой голос. Это важный день, когда мы, чётко понимая, выбираем человека, который возглавит Псковский район, человека, который возглавит Псковскую область. И конечно, мы отдали свой голос за того, кому мы доверяем и верим», – поделился позицией вице-спикер Собрания Игорь Дитрих.

Депутат пришёл на участок в Родинском ДК вместе с супругой и внуками, где детям сразу же предложили поиграть в настольные игры в детском уголке, пока взрослые голосуют.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.