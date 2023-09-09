Марина Гаращенко отслеживает состояние пострадавшего в школе мальчика

15:42, 09 сентября 2023, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко прокомментировала состояние ребёнка, который получил травму в одной из школ Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

«7 сентября 14 летний мальчик в сопровождении родителей обратился в приёмное отделение Псковской областной детской клинической больницы с закрытой травмой живота: со слов подростка – после удара сверстника в школе в область живота», – рассказала председатель комитета.

В больнице мальчика осмотрел хирург, были проведены УЗИ органов брюшной полости и лабораторные исследования, по результатам которых установлено травматическое поражение селезёнки.

Ребёнок госпитализирован и прооперирован.

По состоянию на 9 сентября мальчик находится в реанимационном отделении, в сознании, состояние тяжёлое, компенсированное на фоне лечения. Он находится под наблюдением хирурга и реаниматолога.

«Данная ситуация находится на моём личном контроле и правительства Псковской области», – добавила Марина Гаращенко.