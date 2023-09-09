Более девяти тысяч человек проголосовали на избирательных участках в Великих Луках

20:47, 09 сентября 2023, ПАИ

9 153 человека проголосовали на избирательных участках в Великих Луках за прошедшие два дня выборов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.