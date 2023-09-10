Александр Козловский проголосовал на выборах губернатора Псковской области
Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский проголосовал на выборах губернатора Псковской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Принял участие в выборах губернатора Псковской области. Проголосовал на избирательном участке на базе моего родного лицея № 10 в городе Великие Луки. Сделал выбор в пользу сильной, развивающейся и процветающей Псковской области», – рассказал он.
Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.
В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.
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