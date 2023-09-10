ВСУ атаковали избирательный участок в новом регионе России
Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был разрушен после атаки украинских дронов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.
«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 2:05, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что цель – запугать, чтобы люди не вышли на работу», – сказал зампред ЦИК.
Николай Булаев также отметил, в Херсонской области, в Геническе, «каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака», из-за чего избирком эвакуируется «из основного помещения в другое, подвальное помещение».
Позже председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уничтожение избирательного участка является террористическим актом, на который дал добро Запад.
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